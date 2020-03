Inspiroval ji Tolkki? Gottová prozradila plány do budoucna, chce podnikat

Není tomu dlouho, co se Dominika Gottová přestěhovala do České republiky. Ve Finsku si totiž nikdy nezvykla a nepřispívalo tomu ani to, že její manželství s Timo Tolkkim už bylo v troskách. Prvorozená dcera Karla Gotta nyní žije v Praze a pracuje jako servírka. Ve skutečnosti by ale mohla dělat něco úplně jiného. Něco, co opravdu vystudovala.