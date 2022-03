Dominika Gottová nemůže sehnat práci, spoléhá na obří dědictví?

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová zkouší ve Finsku už přes rok sehnat nové zaměstnání, zatím ovšem v hledání nebyla příliš úspěšná. Při své nedávné návštěvě Prahy dcera Karla Gotta prohlašovala, že by měla brzy nastoupit do bezpečnostní agentury, plány jí ale opět nevyšly.

Dominika Gottová v minulosti pracovala dlouhé roky jako barmanka, vzhledem k přibývajícímu věku si už ale běhání kolem zákazníků neuměla představit a rozhodla se proto zkusit štěstí v jiném oboru.

Gottova dcera touží dostat místo u bezpečnostní agentury, k vysněné práci ale vede pořádně dlouhá cesta. Dominika nejprve neprošla zkouškami na pozici ostrahy a na druhý pokus je sice složila, jenže pro ni aktuálně nemají ve firmě místo.

"V security agentuře jsem sice na konci roku udělala zkoušky, ale zatím pro mne nemají volné místo ve svých objektech, kterým poskytují zaměstnance. Takže pořád čekám a do toho se snažím hledat i dál," svěřila se webu ahaonline.cz.

U Vojtěcha neuspěla

Kvůli své zoufalé finanční situaci zkoušela nedávno Dominika Gottová kontaktovat bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, zda by pro ni neměl místo na finském velvyslanectví.

Ani zde se ale nedočkala Gottová dobrých zpráv. "Pan Vojtěch mi napsal, že momentálně není na ambasádě žádná volná pozice, že není možnost se mnou nyní navázat spolupráci," řekla Dominika zmíněnému webu a dodala, že s Vojtěchem zůstává i nadále v kontaktu, kdyby se situace náhodou změnila.

Zajímavé ovšem je, že samotné ministerstvo zahraničí nemá o jednání Dominiky Gottové ohledně pracovní pozice žádné informace.

Ministerstvo o ničem neví

"S paní Gottovou žádná komunikace ohledně jejího pracovního uplatnění na Velvyslanectví ČR v Helsinkách neprobíhá. Žádná pracovní pozice na tomto zastupitelském úřadě není ani k dispozici," sdělila Aha! tisková mluvčí.

Oficiální cestou tedy o práci na velvyslanectví Dominika Gottová rozhodně nežádala.

Dceru zesnulého zpěváka proto díky neschopnosti získat si místo i nadále tíží finanční situace. Než se Dominice podaří získat vhodné zaměstnání, bude muset dál spoléhat na svého manžela Tima Tolkkiho, který pravidelně odjíždí vydělávat hudbou do Mexika. Gottová se ale chystá v nejbližších dnech napadnout závěť po otci a pokud se jí to povede, mohlo by jí to klína spadnout obří jmění, které by vyřešilo všechny její problémy jako mávnutím kouzelného proutku.