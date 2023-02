Špatná zpráva pro Dominiku Gottovou: Do vysněné práce nenastoupí kvůli zločinu

Zdroj: Profimedia

Dominiku Gottovou provází v posledních letech velká smůla. Nejstarší dcera Karla Gotta podstoupila v minulém roce dlouhé školení a výcvik, aby se mohla stát zaměstnankyní firmy, která se věnuje ochraně objektů. Společnost, do které měla nastoupit, má ovšem obrovský problém, je pod hledáčkem policie.

K této práci se Dominika rozhodla poté, co se neúspěšně snažila žít v Česku. Ve své rodné zemi se snažila po smrti otce uživit jako prodavačka v řeznictví, nebo servírka. Práci si zkoušela sehnat i přes českého velvyslance ve Finsku Adama Vojtěcha, ani ten jí nedovedl pomoct.

Do práce nenastoupí

Dcera slavného zpěváka se měla ve Finsku stát jednou z řadových zaměstnankyň firmy na ochranu subjektů. O této práci dlouho mluvila, těšila se, až do ní nastoupí. Firmu, ve které měla pracovat, nyní stíhá policie, a to kvůli nepřiměřenému zásahu, při kterém zemřela žena. „Firmu Securitas, u které zaměstnávají lidi jako ostrahu, teď šetří kvůli smrti pětatřicetileté ženy při zásahu, který proti ní vedli. Do takových konfliktů se rozhodně nechci dostat. Hrůza!“ napsala deníku AHA! Gottová. „Ti pracovníci nezvládli agresivní paní a v boji ji asi zabili. Je to strašné. Tuhle práci vážně dělat nechci,“ dodala s tím, že si uvědomila veškeré rizika práce, o kterou stála. Dominika tak i nadále rok před padesátkou hledá stálé zaměstnání.

Rodinný podnik

Dominika už v jednom ze svých vyjádření odkryla, že by mohla pracovat pro svého manžela, finského kytaristu Tima Tolkkiho, ten ovšem měl nedávno ještě finanční problémy. Například cestu do České republiky za Dominikou mu platili jeho fanoušci. I přestože se Dominika s Timem několikrát rozešli a sešli, nyní mu, jak se zdá, důvěřuje. „Chce si založit vlastní agenturu. To by bylo krásné, pracovat z domova,“ věří v rodinnou pohodu Gottová.