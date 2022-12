Dominika Gottová si jde za svým snem: Práci ochranky už má konečně na dosah

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová získala ve Finsku nové zaměstnání. Nejstarší dcera Karla Gotta se poslední dva roky snažila zaškolit na pozici ochranky v nákupním středisku a nyní se jí to po dlouhých měsících konečně podařilo.

Dominika Gottová se před dvěma lety vrátila do Helsinek za svým manželem Timem Tolkim. Důvodem stěhování byla tehdy hlavně ztráta soukromí, na kterou si dcera Gotta v Čechách neustále stěžovala.

Po smrti otce Dominika do poslední chvilky doufala, že se jí podaří získat část dědictví, nakonec ale zjistila, že z milionového majetku nedostane ani korunu.

"Nedostala jsem nic, protože jsem do dědického řízení nebyla zařazena. Vše nyní řeším s právníky. Proč Lucka v dědictví byla a já ne, když jsme s otcem za jeho života podepsaly stejnou dohodu o vyrovnání?" stěžovala si Gottová v rozhovoru pro zeny.iprima.cz. Před nedávnem ale webu ahaonline sdělila, že už záležitost definitivě uzavřela. "Rozhodla jsem se, že už to nebudu řešit. Kdo se chtěl napakovat, se napakoval. Myslím, že by se táta divil," nechala se slyšet Dominika, která po ztrátě poslední naděje na peníze po otci musela začít jednat.

Je to hodně těžké

Dominika Gottová si život v Helsinkách velice pochvaluje. Získala zde s manželem krásný státní byt, pobírá vysokou podporu v nezaměstnanosti a po dvou letech má vytouženou práci na dosah ruky.

"Přijali mě do firmy v oboru security, která se věnuje ostraze objektů. Vyčkávám na nástup do zaměstnání a přidělení místa," pochlubila se Blesku.

Než ale Dominika do firmy nastoupí, musí ještě absolvovat speciální zkoušky. Až potom bude moct vykonávat funkci ochranky v nákupním středisku. "Mám za sebou dva týdny přednášek, teď se učím na zkoušky. Je to hodně těžké," dodala Gottová, která se snaží dokončit potřebné zkoušky už od loňského roku. Necháme se tedy překvapit, zda se jí to tentokrát konečně podaří.

