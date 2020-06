Dominika Gottová: Manželovi už odpustila, stále má ale obavy z budoucnosti!

"Jsem v jednom kole, dvě práce, starost o maminku, na sebe nemám vůbec čas," postěžovala si Dominika Gottová výše zmíněnému webu!

Se svou matkou Antonií Zacpalovou je sice pravidelně v kontaktu, velmi ji ale trápí, že se o ni nemůže postarat! "Aktuálně by to nešlo, mám příliš malý byt a rušily bychom se navzájem," tvrdí Gottová, která by ale ráda tuto skutečnost změnila, brzdí ji ale finance!

"Jelikož teď nevím, jak to budu mít s penězi, nemůžu plánovat stěhování do většího. Nejdřív musím počkat, jak to dopadne s prací. Pokud by ale byla nouze, nemám problém jít třeba pracovat do supermarketu za kasu," překvapila Dominika. V rozhovoru se překvapivě nebránila ani zmínce o Timovi Tolkkim, se kterým se Gottová rozvádí! Prý mu už dokonce odpustila!