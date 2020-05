Neukázněná Gottová: V práci měla dostat padáka, svádí zadané muže

„Syn nám před několika dny řekl, že v lednu, kdy byla Šárka na klinice a já pracovně v Německu, zůstal v domě jen s Dominikou a ona mu nabídla sex. Byli spolu dole v kuchyni u stolu. Seděli a ona se ho ptala nejprve na sexuální život, na holky. Pak se ho začala ptát, jestli to už zkoušel se starší ženou a jestli by neměl chuť. Lámala ho a pak mu nabídla sex,“ prozradil naštvaný Kolodziej.

Kolodziej sice není jeho biologický otec, ale stará se o něho jako o vlastního. „Náš společný známý se jí (Dominiky) na to ptal a ona mu na to řekla, že Dominik je hezký a ona si může dělat, co chce,“ uvedl, co mu sdělil jeho kamarád. Dominika dokonce sváděla i jeho samotného.