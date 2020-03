Spasitelka Ivana Gottová: Utrápená Dominika Gottová získala nečekanou podporou!

Klid na pohřbu byl spíš takovým klidem před bouří. Brzy si Ivana a Dominika Gottovy začaly ostře vyměňovat názory před média. Velikou neplechu způsobil Timo Tolkki!

Maniodepresivní finský hudebník, za kterého je Dominika provdaná téměř dvacet let začal rozhlašovat do médií, že bude požadovat část dědictví po tchánovi a to včetně vily na Bertramce.

Po excesech Tolkkiho vztah Dominiky a Ivany velmi ochladl, před Vánoci sice proběhl mezi nimi nějaký kontakt, opět to ale nedopadlo dobře. Další problémy vznikly díky kroku Dominiky, která se rozhodla brzdit připravovaný dokument o svém otci. Nepřála si totiž zveřejnit záběry, ve kterých hraje, a tím pozastavila celou výrobu snímku!