Dominika Gottová: Hrozí jí vyhazov z práce! Skončí na ulici?

Do práce za Dominikou Gottovou pravidelně dochází novináři, televizní štáby, či její manžel Timo Tolkki. To se však nelíbí ani jejím kolegům, ani vedení obchodního centra.

Zákazníci baru by si rádi vychutnali svůj nápoj v klidu, místo toho jsou obtěžováni přítomností fotografů, kteří je fotí ve snaze zachytit Gottovou při práci.

Zda se zaměstnavatel nad Dominikou slituje, nebo ji skutečně vyhodí, ukáží až příští týdny. Jedno je však jasné, pro Gottovou by byla ztráta pravidelných příjmů doslova zničující. Nemohla by se odstěhovat od kamarádky a musela by opět začít od nuly. Držíme palce, aby vše dobře dopadlo!