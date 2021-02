Odulá z alkoholu? Dominika Gottová promluvila o děsivé proměně

Zdroj: Profimedia

Sotva se Dominika Gottová usadila v Česku, už zase odlétá do Finska, kde roky žila. Spekuluje se, že za její cestou do zahraničí je pobyt v protialkoholní léčebně. V minulosti měla totiž nejstarší dcera Karla Gotta s alkoholem problém a její odulá tvář naznačuje, že by ho mohla mít zas.