Dominika Gottová promluvila: Nevěra u nás byla na denním pořádku!

"Je konec, chci jít do nebe za svým otcem," vyhrožoval Tolkki sebevraždou na svém Facebooku před pár dny. Podle Gottové tohle předtím nikdy neudělal!

"On si uvědomil, že o mě přichází. Už to nejde vzít zpět bohužel, nedokážu mu věřit. Ano, bojím se, že si něco udělá, nemohu ho ale hlídat," přiznala Dominika strach o život svého manžela.

Vyhrožovat svou smrtí začal muzikant ve chvilce, kdy mu Gottová oznámila, že se stěhuje do Čech. Ačkoliv by nyní nejraději svou milovanou odprosil na kolenou, ona už prý do stejné řeky vstoupit nehodlá a chce rozvod!