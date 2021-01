Dominika Gottová a nekonečné trable: Neshody s blízkými a záhada s bratrem!

"Po studiu Hotelové školy jsem chtěla studovat Japanologii, tenhle sen mi ale už bohužel asi nesplní," prozradila výše zmíněnému webu Dominika Gottová.

"Nebudu se bránit jakékoliv práci, člověk bohužel musí někdy brát to co je a ne to, co jsi přeje," plánuje dcera Gotta, která je nyní opět nezaměstnaná!

Dominika by prý ráda sehnala zdroj obživy, kde nebude lidem na očích, nechtěná pozornost okolí je jí totiž velice nepříjemná. Tak se necháme překvapit, kam nakonec osud Gottovou zavede, její kroky jsou totiž skutečně nevyzpytatelné…