Gott podle Dominiky nezemřel v rodinném kruhu: Důkaz na to nemám, říká Gottová

V dokumentu Karel, který natočila režisérka Olga Špátová, lze vidět jeho poslední chvíle. Gott s akutní leukémií bojoval statečně nicméně vyhrát nad ní nedokázal. Více než rok po jeho smrti přišla Dominika s tvrzením, že ve skutečnosti její tatínek nezemřel v rodinném kruhu.

„Nemám na to důkaz. Takhle mi to bylo řečeno. To už se nikdy nedovím,“ řekla nejasnou odpověď Šípu Dominika. „To jsou drby z různých stran. Nemohu to konkretizovat. Ivanou mi bylo řečeno, že zemřel v kruhu rodinném,“ tvrdí pro změnu.