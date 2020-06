Dominika Gottová má strach o maminku: Je zavřená v domově a nemůže ven!

Sama Antonie nese celou situaci velmi těžce. Přijde si omezená a samota na ní zanechává stopy. Pokud by to jen trochu šlo, jistě by se sebrala a odešla. Zákeřný virus jí ale odejít nenechá, a tak musí být sama na pokoji a čekat až všechno pomine.

„Mámu to příšerně deptá a je z toho hrozně špatná! Přijde si jako ve vězení a bojí se, aby ji ty psychické potíže nezabily a nebyla v tu chvíli osamocená. Pokusím se to nějak s vedením domova vyřešit. Proč bych nemohla chodit na její pokoj, když je na něm sama?“ táže se Dominika.