Padne stěhování do Finska? Dominika Gottová má před sebou těžké rozhodování

Manželství Dominiky Gottové a švédského hudebníka Tima Tolkkiho dlouhou dobu procházelo krizí, dvojice dokonce řešila rozvod a dcera Karla Gotta od manžela utekla zpátky do rodného Česka. Ke konci minulého roku se však jejich situace začala zlepšovat a Dominika přišla s šokující zprávou, ve které se nechala slyšet, že plánuje návrat do Finska a chce pracovat na obnovení vztahu s Timem.

Nyní to všechno vypadá docela jinak. Dominika Gottová si totiž v Česku totiž podle webu stars24.cz sehnala i práci, což rozhodně nenapovídá tomu, že by měla v dohledné době v plánu se přestěhovat. Dle svých slov ale čeká na verdikt finských úřadů, které dcera Gotta s manželem žádali o pomoc. „Čekám, jak se dořeší naše žádosti o sociální podporu, a teprve pak udělám finální rozhodnutí o návratu do Finska,” nechala se Dominika slyšet podle webu Aha!.