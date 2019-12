Čím Dominika Gottová trpí? Táta se se mnou nerozloučil. Málo jedl a byl unavený

Dominika Gottová to v životě nemá zrovna jednoduché. Je prvorozenou dcerou nejslavnějšího českého zpěváka, doma měla manžela s bipolární poruchou a sama se potýkala se závislostí na alkoholu. Nyní se ale odstěhovala z Finka, kde žila, zpět do České republiky a hodlá se stát novou Dominikou. Slíbila to totiž svému tatínkovi.