Dominika Gottová na dně kvůli rozvodu: Po smrti otce přišla úplně o vše!

"Žádost o rozvod podám během následujících dní, je to moje definitivní rozhodnutí," potvrdila Gottová rozpad manželství pro Blesk.cz. "Dospěla jsem do bodu, kdy už vím, že je naše manželství v troskách a lepší to nebude.

Život vedle maniodepresivního hudebníka už nechce dcera Gotta dál trpět. Kam ale povedou její další kroky? Může počítat s pomocí své macechy Ivany Gottové, se kterou nemá aktuálně nejlepší vztahy? Ivana sice pomohla Dominice s koupí letenek z Finska, aby se mohla zúčastnit pohřbu otce, do budoucna jsou ale vztahy v rodině velmi nejisté.

Poslední šancí jak se dostat z nouze by bylo pro Gottovou zkusit soud o majetek po otci, kterého se sice zřekla, ale má na něj ze zákona nárok. Zda se ale rozhodně jít proti své nevlastní matce, ukáží až příští měsíce.