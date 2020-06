Dominika Gottová: Rozvod s Tolkkim v ohrožení! Situace se komplikuje!

Dominika Gottová o svém rozvodu poslední týdny nemluvila a problém není pouze v zavřených hranicích a omezené možnosti cestování! Tolkki několikrát v médiích zmínil, že mají společné dluhy!

Finský muzikant dokonce tvrdí, že se jedná o milionové částky, které by musela nejstarší dcera Karla Gotta v případě rozvodu splácet s ním! Není tedy divu, že se Dominika zatím do nepříjemného papírování nežene.

Na nedávný dotaz deníku Super.cz ohledně pokroku v rozvodovém řízení odpověděla Gottová vcelku neurčitě. "Teď nebyla možnost to řešit. Já jsem v Česku, on je stále v Mexiku, takže uvidíme, jak to půjde dál. Já se ale momentálně soustředím hlavně na práci," snažila se vykličkovat. Že by snad uvažovala o možnosti vzít nevěrného manžela zpátky? Necháme se překvapit, aktuálně to však na návrat nevypadá…