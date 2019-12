Dominika Gottová uvažuje o sebevraždě: Manžel ji okradl a nemá nic!

Dominika Gottová prožívá ve svém životě jednu tragickou událost za druhou. Zdá se, že po smrti slavného otce přišla o vše co měla a šance, že by se postavila na nohy, jsou velmi malé. Přesto se rozvádí. Navíc přiznala, že ji Timo Tolkki okradl o cennosti, takže se jí do mysli vkrádají ty nejtemnější myšlenky!