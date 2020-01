Dominika Gottová si rozvod nerozmyslí: Manžel ji okradl a měl sex s jinou

Svého času byl velmi známým kytaristou metalové kapely Stratovariuus, pak se ale Timo Tolkkimu zhoršila maniodeprese a všechno šlo ke dnu. Už dlouho jen vysedává doma a nedělá nic. Jeho žena Dominika Gottová se může udřít. Jako servírka v restauraci toho ale moc nevydělá, i když pracuje od nevidím do nevidím.

Už minulosti se nechala slyšet, že její manžel patří do blázince, jelikož trpí bludy. Tvrdila to hned poté, co Timo začal roztrubovat do médií, že se Dominika bude soudit o dědictví. Chystá se prý napadnout dědickou dohodu. Nejstarší Gottová dcera to ale popřela. Slavík se s ní měl vyrovnat už během život a nic víc neřeší. Chce jen s láskou vzpomínat. S tímhle manželem po boku to jde ale těžko.