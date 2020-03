Zachránila Gottové život, teď je sama v nemocnici: Rezková řeší vážný problém

„Timo jí začal neskutečným způsobem zasahovat do života. Ale chápu, že spolu byli dvacet let. Já to umím jako žena pochopit. Myslím, že je to pro ni těžké, protože ona to chtěla střihnout a začít nový život. Ale do toho přiletěl Timo a začal říkat, že o ni bude bojovat, že ji miluje a vždycky bude, což samozřejmě ženu trochu naťukne,“ uvedla.

„Myslím si, že jedině ona sama ve své hlavě ví, jak to je a jak to chce dál. Jestli spolu budou, nebo jestli spolu nebudou. Je to všechno jen na ní. Jako ostatně v životě nás všech. Jaký si to uděláme, takový to budeme mít,“ dodala Dominičina kamarádka.