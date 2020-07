Válka Rezkové a Gottové má překvapivé vyústění! Svatba a vyhazov?

Dominika Gottová neměla po návratu z Finska do Čech kde bydlet a proto jí její dlouholetá kamarádka Šárka Rezková nabídla na čas azyl.

Pár společných měsíců ale udělalo své a dnes si exkámošky nemůžou přijít na jméno! Partner Rezkové, Miroslav Kolodziej, o Gottové například tvrdí, že je alkoholička, a nedokáže ani docházet pravidelně do zaměstnání, což podle něj bude mít brzy následky!

"Slyšel jsem, že měla nastoupit do práce už v pondělí, ale nepřišla. Dostal jsem informaci, že měla i dostat výpověď! Dřív nebo později tam stejně skončí, ona to nedá, je neměnná. Najednou nastane období tří čtyř dnů, kdy nezvedá telefony a nikoho nechce vidět, to jsou ty její úlety," rýpl si opět Kolozdiej v rozhovoru pro web expres.cz do Gottové. Překvapil navíc informací, že opět tvoří s Rezkovou pár!

Miroslav Kolodziej a Šárka Rezková opět plánují svatbu.

Šárka Rezková a Miroslav Kolodziej nabídly Dominice Gottové pomocnou ruku, nakonec ale jejich snaha měla pro jejich vztah tragické následky!

Kolozdiej se prý věnoval hvězdné nocležnici více času, než bylo zdrávo a nakonec se jeho vztah s Rezkovou úplně rozpadl. Když se Gottová odstěhovala, ohlásila dvojice rozchod a to pouhých pár měsíců před svatbou!

Paradoxně ale Dominika opět ex snoubence spojila! Miroslav si prý po odchodu od své milované leccos uvědomil a proto dal vztahu druhou šanci!