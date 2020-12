Dominika Gottová o pokusu o sebevraždu: Všechno bylo jinak!

"Naše vztahy se začaly kazit ještě když byl otec naživu. Měla jsem velmi komplikované období a otcovi se po telefonátech se mnou vždy udělalo zle, to bylo období, kdy to začalo mezi mnou a Ivanou skřípat. Tatínek tehdy už neměl sil nás usmiřovat. Nechtěl si doma dělat zle, snažil se vyhýbat hádkám a rozporům, říkal, že ho to unavuje. Po smrti otce jsem ji nechtěla zatěžovat svými problémy, ona to brala ale jako ignoraci z mé strany," vysvětluje Dominika Gottová.

Zároveň dcera zlatého Slavíka věří, že by se s rodinou mohla ještě usmířit. V další větě si ale opět neodpustila rýpnutí do vdovy po otci!

"Nevím, proč si s Ivanou nejsme schopny kápnout na stejnou notu, už to vypadalo nadějně. Ona měla věci proti mně, já proti ní, třeba direktivní chování vůči mému otci, to se mi nelíbilo. Myslím si, že táta byl starší pán, zajišťoval fantasticky celou rodinu, takže by se jako žena k němu měla podle toho chovat," opřela se Dominika do své macechy.

Gottová pak na závěr dodala, že rodinu už první kontaktovat nebude, prý je řada na nich! "Jsem tu už rok a od mé poslední opakované výzvy vidět se jsem od ní už neobdržela ani jednu textovou zprávu, ani telefonát," uzavřela.