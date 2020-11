Zoufalá Dominika Gottová: S Timem to nevychází, pokusila se o sebevraždu!

"To, že mi letadlo uletělo, je nakonec dobré v tom, že budu přítomna jednání o státním bytu, o který jsme s Timem požádali. A budeme tady řešit další věci s úřady. Návratu do Česka se bojím, ale všechny své závazky tam dokončím," řekla Dominika Gottová roztřeseným hlasem redaktorům deníku Aha.

Matka Gottové, Antonie Zacpalová přitom ihned věděla, že se její dcera návratem do Finska žene do záhuby!

"Volala mi pár minut před odletem s tím, že jede pryč, ale že se vrátí. Psychicky mě to nenechává v klidu, ale budu si prostě přát, aby by to bylo dobré. I když si o tom myslím své," tvrdila nedávno a nejspíš netušila, jak rychle se její předpověď naplní.

Do šťastného vztahu má aktuálně soužití Gottové a Tolkkiho bohužel skutečně daleko, což dokázal i zoufalý čin Dominiky. Nezbývá než doufat, že se pro Gottovu dceru brzy vše v dobré obrátí, ačkoliv po boku problémového muzikanta tomu bohužel věří již málokdo…