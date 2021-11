Dominika Gottová si to zavařila: Pomlouvá Ivanu a Lucie s ní skončila

Zdroj: Profimedia

Kdyby byl Karel Gott ještě naživu, jistě by neměl radost z toho, jak se chová jeho nejstarší dcera Dominika. Nejen, že se nedostavila na premiéru dokumentu Karel, ale ještě nevybíravě pomlouvala macechu Ivanu. Na její chování už se nemůže dívat ani její sestra Lucie. Ta s ní ukončila veškerý kontakt.

Před pár týdny měl premiéru dokument Karel, který mapuje poslední roky života našeho nejslavnějšího zpěváka Karla Gotta. Na akci, která byla považována za vrchol sezóny, samozřejmě dostala pozvánku i zpěvákova nejstarší dcera Dominika.

Ta momentálně sice žije ve Finsku, ale protože ji opustil manžel, má tam dluhy a je bez práce, uvažuje, že se vrátí zpět do Čech. Dominika však holduje lékům a alkoholu, i když momentálně tvrdí, že je čistá, nechce se tomu věřit. Proč by jinak na premiéru nedorazila a neuctila památku svého otce, ale raději se neustále nevybíravě opírala do jeho manželky Ivany, která se o něj na rozdíl od ní starala do posledních chvil.

Dominika Gottová neustále napadá vdovu Ivanu

Gottová ji nemůže vystát především proto, že peníze od otce už utratila a nemůže se smířit s tím, že už jí Ivana nebude podporovat, stejně jako to dělal zpěvák. Přece jen to byla jeho dcera, bylo mu jí líto a možná jí tak kompenzoval to, že s ní trávil tak málo času.

Dominika tedy na křest kvůli účasti Ivany nedorazila a ještě se nechala slyšet, že Ivana pošpinila památku jejího otce. Obvinila ji také z toho, že se nestará o rodinný hrob v Újezdu u Svatého Kříže, i když mu to slíbila. Dle jejích slov tam chtěl být dokonce Gott pohřben a Ivana nerespektovala jeho přání.

Ivana naštěstí na podobné výkřiky nemocné ženy nereaguje a nevyjadřuje se k nim. Stejně tak to bylo ohledně Dominičiných stížností na dokument. Aby se Ivana vyhnula Dominičiným atakům, v dokumentu ji nakonec vynechala. Na premiéru tak nakonec dorazily jen tři Gottovy dcery - Nelly, Charlotta a Lucie. Poslední zmíněná s rodinou svého otce vychází skvěle a s nevlastní matkou i sestrami se často stýká a pravidelně si volají.

Nejspíš nevyřešila problém s návykovými látkami

„S Ivanou skvěle vycházíme, voláme si a víme o všem, co děláme. Nemám zájem se s Dominikou stýkat, když vidím, co předvádí,“ řekla Lucie Blesku. Ta byla na premiéře s partnerem Lukášem a syny.

Vše nasvědčuje tomu, že Dominika své problémy s návykovými látkami nevyřešila, neustále se chová jako blázen a otcovo přání, aby si dala konečně život dohromady, nerespektuje.