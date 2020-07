Dominika Gottová vrací úder své sestře Lucii: "Štítila se mě!"

Spor mezi Dominikou Gottovou a Lucií Kovaříkovou se pěkně vyostřuje! Vše začalo díky cedulce od vdovy Ivany Gottové na počest nedožitých narozein Karla Gotta.

Na vzkazu chyběla nejstarší dcera Karla Gotta a po vyjádření tiskové mluvčí rodiny se rozjely ostré dohady, kdo s kým vlastně ukončil vztahy! "Není pravda, že se o rodinu svého otce nezajímám. A je na manželce mého otce, aby děti obvolala a sdělila jim formu uctění jeho památky, kterou chystá. S rodinou, včetně sestřiček, v kontaktu jsem. Velice mě toto prohlášení zabolelo a dokážu, že není pravdivé," tvrdila Dominika Gottová, pak se ale ozvala její sestra, která její verzi vyvrátila!

"Dominika se mi neozvala několik let, naposledy v roce 2016, kdy mě odstřihla ze svého života. I přesto, že jsem jí přála k narozeninám a Vánocům, kontakt neopětovala. Co se vrátila z Finska zpět do Čech, neposlala mi ani své nové telefonní číslo," odpověděla Kovaříková na tvrzení Dominiky a přidal se k ní i její manžel Jan Kovařík, se kterým se aktuálně rozvádí. To však Gottovou rozpálilo doběla a opět šla do útoku!

Sestry jsou na nože rozhádané.

"Podívejte, já nejsem ta, která by měla každého kontaktovat! To přece musí být oboustranné. Lucii a její mamince jsem loni na karu po tatínkově pohřbu na sebe nový telefon dala. Obě tvrdily, jak teď budeme více v kontaktu a skutek utek. Ani jedna se neozvala, tak ať se do mě nenaváží, že jsem někoho odstřihla ze života," řekla Dominika Gottová Blesku.

Naposledy spolu sestry poseděly přesně před rokem, kdy dorazily na Bertramku oslavit osmdesáté narozeniny jejich otce Karla Gotta. Už tehdy ale prý vztahy byly velice napjaté!

"K Lucce jsem se chovala mile. Ale ona byla celou dobu na Bertramce odtažitá. Druhý den si pak postěžovala Ivaně, že se mě bála, že se mě štítila. Proboha, proč to neřekla mně," šokuje Gottová a ve stěžování se na příbuzné pokračuje! "Proč se mi nepodívala do očí a neřekla: vypadáš strašně! Vím, že jsem byla v děsném stavu, ale je to prostě ségra, tak mi to mohla říct, a ne si stěžovat Ivaně, která už mě v té době nazývala ostudou rodiny," řekla stejnému webu zklamaná Dominika a uvedla na pravou míru i slova svého švagra!