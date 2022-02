Dominika Gottová stále shání práci: Inspirovat by se mohla u své sestry Lucie

Zdroj: Profimedia

Zatímco Dominice Gottové finančně vypomáhá píseň Pro Tebe, její mladší sestra Lucie dávno žije jako každý druhý. Lucie se nikdy nesnažila těžit ze jména svého tatínka a v současné době pracuje v obchodě s oblečením. A peníze jsou to jistě vydřené.

Jsou sestry, ale jejich životy jsou úplně jiné. Dominika Gottová vystupuje na veřejnosti, obráží nejrůznější společenské akce a ráda poskytuje rozhovory do pořadů i novin. Je si moc dobře vědoma zájmu, který díky svému tatínkovi vzbouzí, a před několika dny se dokonce rozhodla nahrát vlastní píseň. V singlu Pro Tebe nejstarší dcera legendárního zpěváka vzdává hold svému tatínkovi, a přestože jsou reakce na píseň, v níž Dominika recituje, spíše rozporuplné, jistě jí skladba přihrála určitý finanční obnos. To jí pochopitelně velmi pomohlo, neboť Dominika v současné době shání práci a žije jen ze sociálních dávek.

Lucie se práce nebojí

Druhá dcera Karla Gotta, Lucie, naopak žije zcela odlišným životem. Pozornost médií nevyhledává a soustředí se hlavně na svou rodinu. Má dvě krásné děti, v loňském roce se podruhé vdala a jméno svého otce ku vlastnímu prospěchu nijak nevyužívá. Dokonce má zcela běžné zaměstnání a pracuje podle webu Aha! jako prodavačka v obchodě s oblečením. „Je moc milá, poznala jsem ji i přes tu roušku,” prozradila jedna ze zákaznic zmíněné redakci.

Zato Dominika má se sháněním práce poněkud problém. I když, jak sama říká, možná se už konečně blýská na lepší časy. Na konci loňského roku totiž úspěšně složila zkoušky u bezpečností agentury a nyní má v plánu žádat o místo. „Věřím, že pro mě nějaké místo bude a zase se naplno vrhnu do práce,” svěřila se Blesku.

Zdroj: Youtube

Vztahy mezi sestrami jsou na bodu mrazu

Přestože by přirozeně mnohé napadlo, že nejstarší dcery Karla Gotta k sobě budou mít velmi blízko, opak je pravdou. Sestry spolu vůbec nemluví. A právě to je způsobeno chováním Dominiky, která se v minulosti v nejrůznějších rozhovorech otevřeně pouštěla do Ivany Gottové. Vdova po Karlu Gottovi ji pak ani nepozvala na slavností premiéru očekávaného dokumentu Karel. Ivana na druhou stranu udržuje stálý kontakt s Lucií, se kterou si je podstatě bližší. A Lucie ani žádný zájem o nápravu rozlámaných vztahů nestojí. „Nemám zájem se s Dominikou stýkat, když vidím, co předvádí,” prohlásila druhá dcera Karla Gotta v jednom z rozhovorů.