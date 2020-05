Dominika Gottová: Dojemné setkání s maminkou po karanténě!

Pro Dominiku Gottovou je po smrti otce její maminka Antonie Zacpalová nejbližší osobou. Poslední týdny se ale nemohly vídat, návštěvy v domově s pečovatelskou službou byly totiž zcela zakázané!

Ačkoliv žila Dominika téměř dvacet let ve Finsku, odloučení s matkou pro ni bylo nyní těžší, než kdy dřív! Po návratu domů se totiž snaží Gottová dohnat ztracené roky!

"Mohlo by se zdát, že jsme zvyklé se nevidět, ale když jsem se vrátila do Česka, tak jsem chtěla s maminkou dohnat chvíle, kdy jsme se neviděly. Včera to poprvé, co jsem maminku po karanténě navštívila a vehnalo mi slzy do očí, jakou z toho měla radost. Obdivuji, jak byla statečná, když musela být uzavřená v domově," řekla Gottová deníku Aha! Stejnému serveru nejstarší dcera Karla Gotta také přiznala, že si po smrti otce leccos uvědomila!