Dominika Gottová přiznala vztah s dívkou a popsala, jaký je sex se ženami

V nejnovější publikaci Blesku s názvem Můj táta Karel je Dominika Gottová velmi otevřená. Někdy možná až příliš. Naposledy se totiž svěřila, že za svůj život neměla vztah jen s muži, ale i se ženami, se kterými intimně žila.

„S mou první dívkou jsem se seznámila, když jsem měla kolem dvaceti let. To byla doba největších experimentů. Řekněme, že jsem od té doby bisexuální, protože dodnes mi občas při pohledu na nějakou dívku napadne, jaké by to s ní asi bylo,“ prozradila Dominika.