Dominika Gottová prchla do Finska, našla po skandálech konečně vytoužený klid?

Dominika Gottová je považována za černou ovci rodiny Gottových. Nálepku získala díky četným skandálům, které se kolem její osoby za poslední roky odehrály. Pobyt nejstarší dcery Karla Gotta v Čechách připomínal jízdu na horské dráze, našla konečně ve Finsku vytoužený klid?

Dominika Gottová nikdy nestála o popularitu, přes to ji ale díky slavnému otci odjakživa měla. Prvorozená dcera zlatého Slavíka navíc přitahovala pozornost i díky svému neřízenému životnímu stylu.

Gottová se nikdy netajila svou zálibou v konzumaci alkoholu, které navíc míchala s prášky na spaní a antidepresivy. Závislost ale dovedla Dominiku do velice těžkých životních situací.

Veškerý majetek, který dostala Gottová od svého otce, se rozkutálel do dluhů a když ji před dvěma lety manžel Timo Tolkki začal podvádět, rozhodla se Dominika zkusit štěstí v rodné zemi. Její rok a půl dlouhý pobyt ale připomínal předlohou na katastrofickým film!

Výlet Dominiky Gottové do Čech byl tragédie

Po příjezdu do Čech nemohla Dominika Gottová dlouho sehnat práci ani bydlení, proto první měsíce našla azyl u své dnes již bývalé kamarádky Šárky Rezkové. Spolubydlení dopadlo otřesně, Rezková se svým snoubencem Miroslavem Kolodziejem musela Gottovou po pár měsících vyhodit, důvodem bylo neřízené pití Gottové.

Dominika podle svědectví své kamarádky pro Blesk míchala tvrdý alkohol s prášky a často byla úplně mimo. Vše se samozřejmě rozmázlo do tisku, včetně fotek "pokojíčku" Gottové, který připomínal bezdomovecký úkryt plný lahví s alkoholem a ostuda byla na světě.

Dcera slavného zpěváka poté přijala nabídku na práci za barem, aby se mohla odstěhovat do vlastního bytu. Chvilku to skutečně vypadalo, že Dominika chce začít nový a lepší život, netrvalo dlouho a její plány se opět změnily.

Pokus o sebevraždu a zdravotní kolaps, zvedla se Gottová ze dna?

Dominika Gottová si v Čechách nikdy nezvykla na nechtěnou pozornost veřejnosti, proto se na konci minulého roku rozhodla obnovit svůj vztah s nevěrným manželem Timem Tolkkim a následovala série pádů na dno.

Gottová vyrazila za manželem do Finska v době, kdy v práci nahlásila nemocenskou a jelikož o její výletu informovala média, dostala padáka. Po pár dnech přišla navíc z Helsinek šílená informace, Dominika se pokusila spáchat sebevraždu! Po návratu do Prahy navíc nečekaně zkolabovala a skončila v nemocnici. Od lékařů si vyslechla několik vážných diagnóz od cukrovky, ztučnělých jater po zvýšený tlak. Tehdy Gottové oznámili, že její stav je vážný a pokud ihned nezačne s léčbou, hrozí jí smrt. Dominika proto po příjezdu do Helsinek nastoupila na kliniku, odkud ale po deseti dnech odešla do domácího prostředí s tím, že pije "jen" jednu skleničku za den.

Aby skandálů nebylo málo, během své poslední návštěvy Prahy, se Gottová nechala nafotit konkurenčním deníkem během romantické procházky s hudebním producentem Gabrielem Grillottim. Ačkoliv se vodila ruku v ruce s jiným mužem, stejný den v rozhovoru opěvovala svého manžela Tima Tolkkiho.

I v cizí zemi už stihla známá průšvihářka za několikatýdenní pobyt způsobit rozruch. Omylem se připletla do bitky v metru a na letišti jí chyběl takzvaný zvací dopis, bez kterého není možný vstup do Finska. Z posledních fotografií to ale vypadá, že se konečně Dominice začíná dařit. Na Facebooku se chlubí vysmátými snímky od moře, na kterých konzumuje sushi a evidentně si užívá i přes to, že zatím nenašla práci. Nezbývá než Gottové popřát mnoho štěstí a snad už ze severu budou přicházet pouze dobré zprávy…

Dominika Gottová si v Helsinkách užívá.

Zdroj: Facebook