Nový život nebude: Dominika Gottová zůstává v Česku a našla si práci ve skladu

„Někdo by to nazval paranoií, což nemůžu posoudit, nejsem psychiatr, každopádně je fakt, že Dominika působí jako dost labilní člověk. A to, že ji v Česku hned každý pozná, jí moc nepřidávalo. Ve Finsku je noname, když bude chtít, klidně se tam může vrátit do starých kolejí a nikdo nic nebude řešit,“ dodává.

Návrat k manželovi by ale nedával smysl. Sama Dominika přiznala, že je nemocný a nedá se s ním žít. „Má maniodeprese, které se ukázaly v pokročilém stádiu leckdy nebezpečné! Přinejmenším nesnesitelné pro společné soužití,“ svěřila se Dominika již dříve Blesku.