Sláva otce ji drží nad vodou: Takhle z ní Dominika Gottová těží

Za peníze si plánovala pořídit byt v Praze, jelikož už tehdy měla krizi s manželem Timo Tolkkim a chtěla od něj odejít. Nakonec se k němu vrátila a pokračovala ve společném soužití ve Finsku. Peníze padly na jeho dluhy.

„Ivana mi to strašně vyčítala, že jdu zpátky do Finska. Že mi táta v Česku pomohl, s bydlením i i prací, investoval do mě, a já beru kramle,“ dodala Dominika. Později si však musela přiznat, že Ivana měla tehdy pravdu. Na to, změnit svůj život, není nikdy pozdě, a tak se Gottová od manžela odstěhovala až nyní.