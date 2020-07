Spory Ivany a Dominiky Gottové se táhnou roky! Ostrá výměna názorů vygradovala!

O vztahu Dominiky a Ivany Gottových také promluvila dnes už bývalá kamarádka nejstarší dcery Karla Gotta, Šárka Rezková. Ta se postavila na stranu vdovy a o ex kámočce tvrdí, že ze slavného otce pouze tahala peníze!

"Její táta byl hrozně hodný člověk, myslel to s ní dobře. Co tak trošku vím, tak tam Ivana nějakým způsobem zakročila. Měla pravdu, když říkala, že by bylo dobré, aby se Dominika léčila. Když ještě Karel žil, tak chtěl, aby své problémy začala řešit. To ale ona neudělala. Ivana v žádném případě není nejhorší člověk, jak z ní mnozí mnohokrát dělali. Ona jen bránila svoji rodinu a manžela. Podle mě byla v tomto směru víc střízlivější. Když z vás někdo sosá peníze a pořád si o ně volá, tak je to hrozné. Kdybych byla na Ivanině místě, tak by mi to tedy už vadilo také," šokovala Rezková!

Ačkoliv se poslední týdny zdálo, že se vše zklidnilo, nedožité narozeniny Gotta opět v rodině vyvolaly emoce!