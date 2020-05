Spor Dominiky Gottové a Šárky Rezkové vygradoval! Vše budou řešit u soudu!

Vyostřenou situaci mezi Dominikou Gottovou a Šárkou Rezkovou ještě vylepšil Kolozdiej, který pro deník Blesk poskytl výpověď, dle které Gottová měla nabízet sex šestnáctiletému Dominikovi! (syn Rezkové)

"Syn se nám s tím před pár dny svěřil," šokoval ex snoubenec zpěvačky! Kromě toho si i Rezková po urážkách bývalé kamarádky přestala brát servítky a odhalila, jak na tom nejstarší dcera Karla Gotta je se svou závislostí!

"Dominika pila úplně vše, co měla k dispozici. Míchala pivo, víno, i tvrdý alkohol. Cokoliv jí kdo nabídl u stolu, to vypila. Je to alkoholička, do toho bere léky, má k tomu přísun od určitých lidí, které nechci jmenovat. Byla na to ale zvyklá a potřebovala je k tomu, aby si v sobě tvořila pocit, že se její stav ještě znásobí. Takto žila se svým manželem Timem Tolkkim, asi jim to vyhovovalo," šokovala zpěvačka! Gottovou ale veřejná přestřelka už přestala bavit a rozhodla se vzít si právníka!