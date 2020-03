Dominika Gottová: Konečně stěhování do nového, práce je ale v ohrožení!

Kolegové z AHA přistihli Dominiku Gottovou v práci, k jejich velkému překvapení se ale nejednalo o bar, kde je již od loňského podzimu zaměstnána!

Dcera Karla Gotta ovšem nešla daleko, přemístila se v Palladiu pouze o dvě patra níž, kde dostala novou nabídku! "Zatím jsem stále v baru. Jedna milá paní mi dala možnost si to přijít zkusit do těch lahůdek. Můj nadřízený o tom věděl. Kam půjdu dál zatím nechci komentovat," odtajnila Gottová důvod změny.

Zda tedy půjde do nižšího patra Palladia do krámku, kde by byla mnohem více na očích, je zatím ve hvězdách. Dominice se hlavně ulevilo po odjezdu manžela Tima Tolkkiho, který jí dělal doslova ze života peklo. Dokud se maniodepresivní muzikant nevrátí, má Gottová čas si zařídit důležité věci, aniž by jí u toho obtěžoval. Pomatený Fin však mění svá rozhodnutí z minuty na minutu a tak je Dominika zatím ve stresu, co se bude dít. Přejeme jí hodně štěstí a držíme palce, aby jí nový začátek konečně vyšel!