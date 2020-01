Dominika Gottová se chce stěhovat: Finance hovoří jasně, bude žít v bídě!

Dominika Gottová musela celý svůj život přehodnotit a opustit problémového manžela Tima Tolkkiho, aby mohla začít žít nový život. Z Finska ji vyhnaly dluhy a nevěrný Timo, který neplatil ve společném bytě nájem více než rok a půl!

Po návratu do Prahy se Gottová vydala jako první věc hledat práci a zanedlouho skutečně našla. Aktuálně pracuje jako servírka v obchodním domě Palladium, kde je dle svých slov spokojená.

Dcera Karla Gotta ale rozhodně nemá nic zadarmo! Do zaměstnání musí dojíždět každý den MHD, ze třicet kilometrů vzdáleného Mníšku pod Brdy, kde nyní přebývá. I z tohoto důvodu by se ráda Dominika odstěhovala do svého bytu, aby nemusela trávit tolik času cestováním. Dle našich informací ale stěhování rozhodně není na plánu dne! Důvodem jsou finance!