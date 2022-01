Dominika Gottová spoléhala na Tima, ten je na dně, za koncerty dostává almužnu

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová se natrvalo vrací do Čech, jelikož už nevěří, že by se její vztah s manželem Timem Tolkkim mohl jakkoliv zlepšit. Hudebník odletěl za vidinou velikého bohatství do USA, ve skutečnosti ale obrací každou korunu a za koncerty mu místní promotéři nabízí směšně nízké částky.

Dominika Gottová si vysnila romantický návrat k manželovi Timovi Tolkkimu, po příjezdu do Helsinek ale dceři známého zpěváka rychle spadly růžové brýle.

Gottová se přestěhovala do sociálního bytu, za rok ale nedokázala ve Finsku sehnat práci a nedostatek financí nebylo to jediné, co ji trápilo. Dominika totiž svého manžela potkala ve společném bytě za celou dobu pobytu zhruba třikrát, zbytek času prožil Tolkki v Mexiku.

Finský hudebník věřil, že za oceánem bude mít větší příležitosti vydělat pořádný balík za koncerty, realita je ale zcela odlišná od jeho představ.

Chudoba a zklamání

"Oslovilo mě několik takzvaných promotérů s naprosto směšnými nabídkami. Jako jeden příklad musím použít chlápka jménem Marcos Paolo, který naší pětičlenné kapele nabídl 500 dolarů za představení pro 200 lidí," postěžoval si Timo Tolkki na Facebooku.

"Řekl jsem mu, že neexistuje způsob, jak přesvědčit kluky, aby letěli do Brazílie kvůli 100 dolarům za koncert. Je to naprosto nepřijatelné. On si mě pak zablokoval na messengeru. Už jen to blokování ukazuje na profesionalitu tohoto promotéra," dodal zklamaný hudebník.

Aktuálně Timo přežívá hlavně díky lekcím kytary, které poskytuje. I ty ale musel kvůli krizi zlevnit. "Stále dávám lekce hraní na kytaru za speciální cenu. Napište mi, prosím, ve španělštině nebo angličtině pro více informací a sdílejte tento příspěvek," žádá své fanoušky Tolkki na sociální síti.

Sama to v Helsinkách nedávám

"Tim se chystá do zámoří znovu a já to sama v Helsinkách nedávám. Finančně, ani psychicky! Proto si chci opravdu najít práci v Praze a mít nějaké jistoty, i když mám k Čechům velké výhrady. Ale mám tam alespoň kamarády," prozradila nedávno Dominika Gottová webu ahaonline.cz.

Prvorozenou dceru Karla Gotta nyní čeká shánění nové práce a bydlení v Praze, na nový začátek se ale Dominika těší.

