Tolkki se nevzdává! Takhle obtěžoval Dominiku Gottovou

„Žádost o rozvod jsme podali oba. Souhlasím s ní,“ uvedl a dodal, že by Dominiku chtěl po svém boku. „Ona nechce. No já bych chtěl, ale ona ne. Je to její volba a já to respektuji. Jsme ale skutečně dobří přátelé. Na WhatsAppu si voláme každý den,“ pokračoval Tolkki.

To, že si často volají, je fráze, kterou Tolkki zopakoval v minulosti už několikrát. Je ale otázkou, zda nevolá jen on jí. Dominika chce totiž začít žít vlastní život. Konec konců proto se odstěhovala do Prahy a začala si shánět nové bydlení i práci.