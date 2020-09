Dominika Gottová: Před Tolkkim utekla z Finska, nyní je její jediná opora!

Timo Tolkki už je pár týdnů zpět v Mexiku, kde s ním žije jedna z jeho milenek Ingrid Bell. I když měl ale manžel Gottové mnoho mladších žen, pro Dominiku má stále slabost.

Při své nedávné cestě do Prahy se snažil o romantickou schůzku, která nakonec nedopadla podle jeho představ. Uběhl ale nějaký čas a Gottové se nejspíš jeho návrh rozležel!

"Timo Tolkki mi právě poslal tuhle píseň – The Best Is Yet To Come (Věřím, že to nejlepší teprve přijde) od skupiny Scorpions, kterou oba milujeme. Timo zná důvody, proč jsem tak nešťastná. Tahle píseň je nadějná a pozitivní. Chtěl mě tím rozveselit, ale dnes mě to rozbrečelo, protože v mém případě nevidím šanci, že se můj život zlepší," napsala podle Pestrého světa Dominika na svůj Facebook. Z jejich slov je jasné, že neprožívá zrovna šťastné období.

Zda by byl ovšem návrat k manželovi nejlepší nápad, si nejsme úplně jisti. Tolkki má totiž stejně jako Gottová sklony k závislostem a alkoholu se rozhodně nevyhýbá. Uvidíme tedy časem, zda se manželé ještě spojí, nebo dojde na rozvod, o kterém oba mluví téměř rok…