Dominika Gottová opět bez práce: Spoléhá na manžela, který ji nechal ve štychu

Dominika Gottová je opět na dně. Nejstarší dcera Karla Gotta si malovala nový život ve Finsku jako pohádku, realita má ale od představ hodně daleko. Gottová je stále bez práce a její manžel opět na několik měsíců odjel do Mexika.

Dominika Gottová dala svému slavnému otci před jeho smrtí slib, že si dá život do pořádku a nějaký čas to vypadalo, že svá slova myslí skutečně vážně.

Dcera zpěváka se vrátila do Čech, odešla o manžela Tima Tolkkiho a chtěla začít úplně od nuly. Jenže, život v Praze Dominice nevyhovoval, přišla o práci a mediální pozornost jí vadila natolik, že se rozhodla pro návrat do Helsinek.

Gottová si život ve Finsku představovala s růžovými brýlemi, několik měsíců po příletu ale zjistila, že skutečnost je úplně jiná. Aktuálně žije pouze ze sociálních dávek, nemůže sehnat zaměstnání a manžel od ní odjel před půl planety.

Gottová manželovi vše odpustila, on ji za odměnu nechal samotnou a bez peněz

Vztah Dominiky Gottové a Tima Tolkkiho byl sice v troskách, kvůli tíživé životní situaci se ale rozhodla dcera Slavíka dát mu ještě poslední šanci.

Finský hudebník svou ženu opakovaně podváděl, za společné dluhy musela Dominika zaplatit vším, co jí slavný otec odkázal a prakticky většinu starostí jí způsobil právě maniodepresivní manžel.

I přes negativní zkušenosti se ale Gottová svěřila plně do jeho rukou a nyní se z celé situace psychicky zhroutila. "Sesypala se. Je na Timovi závislá. Psychicky i finančně. Nedivte se," prozradila deníku Aha! jedna z jejích nejbližších kamarádek. Dominika pak stejnému webu potvrdila, že situace s Timem není zrovna ideální. "Nechci to nijak komentovat, on je tam, já tady. Hledám si práci a věřím, že Timo v Mexiku vydělá nějaké peníze, abychom vše zvládli. Samozřejmě, že mi chybí, ale nechte to na nás," odmítla situaci blíže komentovat.

Antonie Zacpalová má o svou dceru strach: Nemůže se spoléhat jen na Tima

O Dominiku Gottovou nemají obavy jen kamarádky, ale hlavně její maminka, Antonie Zacpalová. "Dominika se vracela do Finska s nějakou vizí a celé je to jinak. To víte, že mám o ni strach. Důležité je, aby si našla práci a měla svoje peníze. Nemůže spoléhat jen na Tima," svěřila se matka Gottové výše zmíněnému webu.

Dominika je ve Finsku stále bez práce a podle informací Aha! už ji vyhodili ze dvou výběrových řízení, protože neprošla psychotesty. Gottová proto aktuálně pobírá sociální podporu, která je sice ve Finsku na české poměry velká (v přepočtu cca 32 tisíc korun), většinu peněz ale utratí za nájem bytu.

Zbylé finance vystačí Gottové sotva na nákup potravin, které jsou v severské zemi pořádně předražené. Prvorozená dcera Gotta je navíc nyní v Helsinkách úplně sama, jelikož zde nemá příliš kamarádů a tak není divu, že po po odletu Tima upadá do depresí. Zda nakonec nedostatek přátel a tíživá finanční situace donutí Gottovou k návratu do rodné země, ukáže až čas.