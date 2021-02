Dominika Gottová odletěla za manželem do Finska: Odhodlá se konečně k léčení?

Dominika Gottová vyrazila do Finska, kam se chce v příštích týdnech natrvalo odstěhovat se svým manželem Timem Tolkkim. Dcera Karla Gotta uvažuje o léčení, alkohol v tom ale podle ní nehraje roli!

Dominika Gottová se přísloví nevstupovat dvakrát do stejné řeky rozhodně nedrží. V roce 2019 utekla před svým manželem Timem Tolkki do Čech a chtěla začít zcela nový život.

Dcera Karla Gotta ale bohužel neměla v rodné zemi zrovna na růžích ustláno. Nedávno přišla o svou jedinou finanční jistotu, tedy práci v lahůdkách, a v bytě ji drží velmi nevýhodná smlouva.

Gottové navíc nevyhovuje pozornost médií a proto se rozhodla vrátit do Finska. Mimo jiné Dominiku trápí vážné zdravotní komplikace a lékaři jí dle informací webu Aha kvůli tomu doporučili odborné terapie v Praze. To ale dcera slavného zpěváka odmítá a tvrdí, že na léčení půjde V Helsinkách.

Dominika Gottová léčení v Praze odmítla

Dominice Gottové na konci minulého roku lékaři objevili vážnou diagnózu, trpí ztučněním jater. Toto onemocnění může v případě, že ho pacient neléčí, končit i smrtí. Gottová by měla podle doporučení lékařů držet dietu a ideálně nastoupit do léčebny.

To ale zatím Dominika odmítla, pokud prý půjde na léčení, tak ve Finsku, kde už to zná z minulosti. "Pokud, tak nastoupím na léčení v Helsinkách. Už to tam znám," prozradila Gottová své plány.

Prvorozená dcera Karla Gotta již dříve řešila problémy se závislostí na alkoholu a lécích, tentokrát jde ale prý o psychiku.

Problémy s alkoholem prý Dominika Gottová již vyřešila

"Nehraje v tom roli alkohol, nejsem na něm už závislá," tvrdí Dominika Gottová. Důvodem případné hospitalizace jsou prý psychické problémy, které na dceru slavíka v posledních dnech dolehly.

Překvapivé ale je, že Gottová opustila svou nemocnou matku Antonii Zacpalovou, která bojuje s koronavirem.

Na to má ale Dominika také vysvětlení: "Já totiž k mamince nemůžu, protože je v domově seniorů. A tam nikdo nesmí. A ona nesmí pochopitelně vycházet. Takže není možné komunikovat jinak než po telefonu," řekla webu TN.cz.

Stav Zacpalové se ale podle její dcery zlepšuje. "Bojuje stále s koronavirem. Ale jsme v každodenním kontaktu a je jí čím dál lépe. Ale měla jsem velký, až panický strach. Protože v jejím věku by to mohlo být fatální, ale zlepšuje se to," raduje se Gottová.

Do Prahy se musí Dominika ještě vrátit, stále si zde drží svůj byt a vyčkává, až bude mít v Helsinkách zařízené bydlení a práci, aby mohla svou rodnou zemi nadobro opustit.