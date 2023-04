Dominika Gottová finančně na dně! Rodinný byznys nevyšel, je zase na dávkách

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová poslední dva roky mluvila o své vysněné práci na pozici ochranky, kvůli které měla dokonce opakovaně skládat jakési zkoušky. Loni se ale nejstarší dcera Karla Gotta rozhodla, že půjde do společného byznysu se svým manželem Timem Tolkkim, který plánoval rozjet hudební byznys. O vystoupení stárnoucího rockera ale nebyl takový zájem, jak manželé doufali, a proto jsou aktuálně oba finančně na dně.

Dominika Gottová se po smrti svého tatínka Karla Gotta pokoušela najít štěstí v rodných Čechách, po roce to ale vzdala a vrátila se do Finska, kde žije dlouhé roky se svým manželem Timem Tolkkim.

Ačkoliv od stěhování do Helsinek uběhly už více než dva roky, Dominika zatím stále žije ze státní podpory. Dlouhé měsíce se sice školila na práci ostrahy v supermarketu, nedávno to ale vzdala s vidinou, že bude pracovat pro svého manžela Tima Tolkkiho.

Hudebník si chtěl založit vlastní firmu a Gottová se měla starat o jeho zastupování. "Timo si chce založit vlastní firmu, která ho bude zastupovat, a mluví o tom, že by bylo skvělé, kdybych pro něj pracovala. Takže uvidíme, jak to dopadne. Nyní nám to spolu klape maximálně. Timo se hodně zlepšil, má spoustu práce. Je to moje zlatíčko," opěvovala Dominika svého muže v rozhovoru pro CNN Prima News. Svou snahu o získání zaměstnání tak Gottová úplně vzdala, podle všeho ale bylo rozhodnutí trochu unáhlené.

Po zabití ženy se práce zalekla

Důvodem, proč se Dominika Gottová rozhodla vzdát práce security, byla událost, kdy během zásahu v supermarketu finská ostraha zabila pětatřicetiletou zákaznici. "Absolvovala jsem školení, udělala zkoušky na pozici security, byla připravená nastoupit, ale potom, co se stalo, tuhle práci dělat opravdu nechci," vysvětlila výše zmíněnému webu s tím, že ve firmě manžela jí čeká lepší budoucnost.

Podle týdeníku Sedmička se nakonec ukázalo, že o vystoupení Tima Tolkkiho lidé nemají zájem a dvojice se tak ocitla finančně na dně.

Hudebník na sociální síti oznámil, že jeho turné bylo zrušeno kvůli nízkému prodeji vstupenek a přišel tak prý o pořádný balík peněz. Tolkki pak obvinil své fanoušky, kteří prý bojkotují jeho koncerty tím, že si na ně odmítají koupit vstupenky.

"Je docela úžasné vidět to množství nenávisti a negativity, které pravděpodobně vyjádřili lidé, již si ani lístek nekoupili," napsal maniodepresivní umělec na Facebooku. Gottová a Tolkki žijou ve Finsku ve státním bytě a dostávají sociální dávky, otázkou ale je, zda jim stát bude platit donekonečna. Příjmy navíc manželům vystačí sotva na pokrytí základních potřeb a rozhodně si nežijou na vysoké noze. Jak bude ovšem prvorozená dcera Karla Gotta vzniklý problém řešit, zatím není jasné. V minulosti se například pokusila prorazit v hudební branži, tak se necháme překvapit, co vymyslí Dominika tentokrát.

