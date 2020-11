Dominika Gottová na dně: Finský hostel bez záchodu a lži a dluhy Tima Tolkkiho!

Jelikož jsou Dominika Gottová i Timo Tolkki bez peněz, rozhodli se ve Finsku požádat o sociální bydlení, jenže to může trvat i několik měsíců, než místní úřady žádosti vyhoví a navíc ji ani nemusí schválit!

"Aby ten byt dostali, musí nejprve podat žádost a pak zažádat ještě o příspěvky a čekat na schválení, které většinou trvá hodně dlouho," potvrdil kamarád Gottové výše zmíněnému webu.

To není ale zdaleka vše, co musí nejstarší dcera Gotta řešit. V Praze přišla o práci právě kvůli cestě do Finska! "Stánek s lahůdkami, ve kterém pracovala, zkrachoval, takže přišla už o druhou práci během pár měsíců. A když se sociálka z médií dozvěděla, že Dominika odletěla do Finska, zastavili jí nemocenskou, na které oficiálně byla," prozradil Expresu stejný zdroj.

Aby toho nebylo málo, Timo Tolkki shání svou mexickou milenku a návrat ke své manželce popírá a tvrdí, že je je v Americe!