Dominika Gottová: Manžel prodal auto od Gotta, jedli totiž jídlo pro bezdomovce!

Devatenáct let žili manželé Dominika Gottová a Timo Tolkki ve Finsku snažili o šťastný vztah. Prvních deset let sice bylo opravdu idylických, pak ale přišla duševní nemoc muzikanta a vše se změnilo.

Dominika po návratu do Čech odtajnila několik šokujících informací o své muži, například že jí byl mnohokrát nevěrný. Kromě toho kradl její šperky a díky neschopnosti Tima vydělávat peníze se dostali na samé dno.

Byt, ve kterém dvojice bydlela nyní zeje prázdnotou, majitel je vystěhoval! Tolkki se vydal za svou milenkou do Mexika, která mu však hned po příjezdu dala kopačky! On však vymyslel rychlý únik z reality a chystá se zachránit manželství s Dominikou! To, co ale musela dcera známého zpěváka prožít za poslední roky je skutečně námět na román!