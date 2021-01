Dominika Gottová: Manžela se nejspíš nedočká, našel si v Mexiku manažerku!

Dominika Gottová na sebe na podzim strhla veškerou pozornost díky rozhodnutí vrátit se ke svému manželovi Timu Tolkkimu.

Cesta do Finska ale dopadla katastrofálně a prvorozená dcera Karla Gotta se tam dokonce pokusila o sebevraždu. I poté ovšem tvrdila, že se chce s Timem odstěhovat do Helsinek.

Poslední týdny však Gottová o svém vztahu s manželem přestala mluvit a s návratem do cizí země zatím vyčkává. Mezitím se ale Tolkki usadil v Mexiku a podle všeho to nevypadá, že by měl v úmyslu se odtud kamkoliv hýbat. Dokonce si tam našel manažerku.