Tohle čeká Dominiku Gottovou vedle Tolkkiho: Špína a mejdany! Stáhne ji na dno?

Dominika Gottová je aktuálně v Čechách, brzy ale odlétla do Finska, kam se už natrvalo stěhuje. V budoucnu by měl do Helsinek dorazit i její manžel Timo Tolkki, ten se ale v Mexiku oddává velice podivným radovánkám!

Dominika Gottová už nemohla v rodné zemi snášet nechtěnou pozornost, které se jí dostávalo všude, kam vkročila. Dcera Karla Gotta navíc bydlela v bytě, kde ji držela velmi nevýhodná nájemní smlouva. Ta je aktuálně zkoumána policií ČR kvůli podezření na trestní čin vydírání.

Kromě toho byla Gottová neustále terčem útoků běžných občanů a to například i při nakupování jídla. "Při cestě metrem či tramvají jsem neustále slyšela, jak se o mne lidé, mnohdy nevybíravě, baví.

"Když jsem ještě dělala v baru či v lahůdkách, lidé se na mě chodili dívat jak na zvěř někde v pavilonu. Bylo to strašné! Vím, že jsem přibrala, ale za to mohla ztráta zaměstnání a neustálé sezení doma – a také mé zdravotní problémy. Ale aby mi paní prodavačka v supermarketu řekla, abych si místo klasického jogurtu, který jsem si chtěla koupit, raději vzala nízkotučný, to už je na mě moc," popsala Gottova dcera, co zažívala v Čechách.

Gottová utekla do Finska, manžela se příští měsíce nedočká

Gottová po pár dnech ve Finsku nastoupila na léčení, ze kterého po deseti dnech odešla. Nyní dle svých slov konzumuje "jen" jednu skleničku denně a na konzultace dochází ambulantně. Jak to ale dělá nyní, když je v Praze, to už dcera slavného zpěváka neprozradila.

Místo aby Timo Tolkki svou manželku po dlouhých měsících odloučení podpořil při jejím nástupu na léčbu, sbalil kufry a odletěl do Mexika.

Ani v příštích týdnech se ale finský hudebník za svou ženou nechystá a mezitím si užívá v Mexiku jeden obří mejdan.

Timo Tolkki v Mexiku hygienu neřeší. Toto je fotografie z jeho "bytu"

Špína, mladé kočičky a párty, za rok se u Tolkkiho nic nezměnilo

Timo Tolkki po rozchodu s Dominikou Gottovou odjel do Mexika a jeho pobyt připomínal turné skutečné rockové hvězdy. Mladé milenky, špinavé ubytování a četné mejdany, hudebník si po rozchodu opravdu vyhazoval z kopýtka.

Po roce se ale u Tolkkiho nic nezměnilo, i když do médií on i jeho manželka Dominika Gottová prohlašují, že obnovili svůj vztah. To ovšem nebrání Timovi navštěvovat noční kluby a bavit se s o generaci mladšími kamarády. Muzikant totiž nemá svou ženu na dosah a evidentně si to užívá.

Tolkki už Gottové mnohokrát ublížil a jejich návrat nejspíš většinu lidí překvapil. Vrcholem bylo, když si Timo dovedl do společného bytu milenku a měl s ní sex, když Dominika spala vedle v místnosti. Dcera Slavíka ale nejspíš na minulost zapomněla a rozhodla se opět pokoušet ďábla. Nezbývá než doufat, že ji Tolkki nestáhne na samé dno…

Dominika Gottová během svého pobytu v ČR rozdala několik rozhovorů.

