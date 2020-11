Dominika Gottová: Návrat do Finska je fiasko, přišla o vše. Zachrání ji Němci?

Dominika Gottová už promeškala první let i na něj si na něj musela půjčovat finance, je tedy otázkou, kde se zadluží tentokrát, aby mohla dojet vyřešit neodvratné záležitosti do Česka! Dle kamaráda poskytující informace deníku Expres se ale do Prahy už dcera Gotta nevrátí!

"Zaprvé má Dominika na Česko i na Prahu velkou zlost, nechce tu už vůbec žít. Že jsou tu jen samí hajzlové a zrádci a není na to zvědavá. Ve Finsku prý bude mít klid. Ona je sice teď v pekle, ale Česko je pro ni ještě větší peklo. Ve Finsku ji tolik lidí nezná, nebude neustále středem pozornosti. A zadruhé má z návratu velký strach, něco se tu asi muselo stát. Ani její nejlepší přátelé už nevěří, že by se někdy vrátila," tvrdí přítel Gottové.

Jediné, co by prý mohlo být pro Dominiku motivací bydlet v Praze, je nabídka práce od německých filmařů, která by jí mohla výrazně pomoci z finanční nouze!