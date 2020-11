Dominika Gottová: Nečekaný zvrat, rozvod se ruší! "Manžela miluji," tvrdí.

Ačkoliv Gottová opakovaně vylučovala možnost svého návratu do Finska, dnes je vše jinak.

"Rozhodla jsem se rozvodové řízení zastavit! Ráda bych s manželem obnovila vztah. Na rovinu říkám, že ho stále miluji," šokuje Gottová nečekaným přiznáním!

"Jezdili jsme po úřadech! Uvidíme, jak to všechno dopadne. Do Prahy se musím kvůli bydlení a práci vrátit. To, jestli se do Helsinek přestěhuji, ukážou příští týdny a měsíce," prozradila výše zmíněnému webu s tím, že stěhování aktuálně nevylučuje, záleží jak bude fungovat obnovený vztah s Tolkkim!

Zda to bylo od Dominiky Gottové dobré rozhodnutí, ukáže skutečně až čas. Finský muzikant už její důvěru opakovaně zklamal, tak se necháme překvapit, jak dlouho vydrží lidově řečeno "sekat latinu"…