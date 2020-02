Musí mu být oporou, tvrdí odborník. Vezme Dominika nemocného Tolkkiho zpět?

„Jako u všech chorob, se léky velmi dobře můžou regulovat ty stavy, to znamená, že symptomy té choroby se potlačují. Jsou lidé, co jsou už dlouhodobě bez léků. To onemocnění se stabilizovalo, ale obvykle se nějaká udržovací dávka léků bere. Někteří už to mají zmapované, že v okamžiku, kdy se to zhorší, tak oni to cítí,“ pokračoval Cimický.