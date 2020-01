Dominika Gottová promluvila: Její manžel Timo Tolkki má milionové dluhy!

"Mluvili jsme i o rozvodu, na kterém trvám. Jenže se to nebude hned, jelikož má Timo obrovské dluhy. Tuším, že to je kolem dvou milionů," šokovala nejstarší dcera Karla Gotta přiznáním manželových problémů.

"Timo se odmítá vrátit do Finska a využít finské fondy k financování léčby. Raději chce do Mexika, kde má řadu pracovních nabídek. Doufám, že mu někdo pomůže s letenkou, v nejhorším ji zaplatím já," tvrdí Gottová, která prý raději uhradí manželovi cestu, jen aby co nejdříve odcestoval pryč!



Tolkki tak bude muset rychle změnit původní plány a přizpůsobit je realitě!