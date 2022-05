Můj manžel se mi fyzicky nelíbí, říká Dominika Gottová, na co ji sbalil?

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová přiletěla na pár dní do Čech a i když původně slibovala, že na sebe nehodlá strhávat pozornost, nakonec neodolala a opět rozdává rozhovory jako na běžícím páse. Mimo jiné si nejstarší dcera Karla Gotta nenechala ujít casting soutěže Muž roku, kde se již poněkolikáté ujala role porotkyně a prozradila na sebe nové pikantnosti.

Dominika Gottová poslední roky hledá štěstí, zatím se jí to ale příliš nedaří. Po nevydařeném stěhování do Prahy se dcera slavného zpěváka před více než rokem vrátila do Finska, kde žije posledních dvacet let přerušovaně s manželem Timem Tolkkim.

Situace v Helsinkách ale není pro Dominiku zrovna ideální. Gottové se nedaří najít práci, žije v sociálním bytě a spoléhá na finance, které jí posílá z Ameriky její manžel Timo.

Ačkoliv je nyní Dominika na Tolkkim zcela závislá, přesto si s ním vůbec nebere servítky.

Timo mě utáhl na talent

"Můj manžel Timo se mi fyzicky moc nelíbí, ale je to takové zlatíčko, že všechno ostatní je druhotné. On mě utáhl na svůj úžasný talent," nechala se slyšet Dominika Gottová na soutěži Muž roku pro web Super.

Dcera Slavíka byla nejspíš oslněná hromadou svalnatých účastníků soutěže, a tak v tu chvíli nedokázala ocenit estetickou stránku svého muže, který se snaží za oceánem vydělat peníze koncertováním.

"Denně se vidím s maminkou a přáteli. Milujeme dobré jídlo a já jsem nadšená z Prahy. Nevím, kdy se zase v Čechách objevím. Doufám, že to bude brzo. Záleží na tom, kdy nastoupím do školy a kolik se manželovi podaří vydělat koncertováním v Jižní Americe. Všechno je to o penězích," dodala Gottová ke svému aktuálnímu pobytu v Praze. Kdy se do rodné země vrátí, je proto nyní ve hvězdách.

